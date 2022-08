Vacances : pêche, aubergine, abricot... Tout savoir sur les fruits et légumes de l'été

Ils sont sur toutes les tables depuis le début de l'été. Du melon à la pastèque en passant par les pêches et les abricots, ces fruits et légumes sont des incontournables de la période estivale.

Mais avant de choisir comment agrémenter vos barbecues ou quels desserts peut remplacer une glace, la rédaction de RTL s'est intéressée aux bienfaits de ces stars de l'été. Pour cela, nous sommes allés chercher du côté de Passeport Santé (qui comme RTL, appartient au groupe M6, ndlr).

Dans cette sélection, la plupart sont peu caloriques, riches en antioxydants et/ou en vitamine C. Ils sont aussi presque tous riches en eau et donc très apprécié lors des fortes chaleurs comme celles que connait la France actuellement.

Aubergine

Ses atouts sont multiples : en plus d'être savoureuse, elle est faible en calories, riche en fibres et en antioxydants. Si vous voulez changer des traditionnelles aubergines au four ou autres ratatouilles, Cyril Lignac révèle ses astuces pour cuisiner de belles aubergines à la parmigiana. Un plat végé excellent pour les soirées d'été.

Pastèque

Sa couleur rouge permet dès le visuel de mettre l'été sur la table. Et ses pépins sont comestibles, rappelle Passeport santé. Ils sont même source de vitamine C peut-on lire. Chargées d'eau, les pastèques sont le moyen idéal de s'hydrater tout en mangeant pendant la période estivale. Mais attention, il est préférable de la consommer au début et non à la fin du repas, rappelle Michel Cymes, afin d'éviter les ballonnements.

Concombre

Egalement très riche en eau, le concombre est "un allié pour les pertes de poids", indique Passeport santé. Ce qui peut être utile pendant les vacances, où le rosé et les merguez ne sont pas vraiment les amis de notre silhouette. Pour le consommer, autrement qu'en rondelles dans un gin tonic, Cyril Lignac préfère une délicieuse soupe de concombres menthe et avocat.

Courgette

Elle peut se consommer crue ou cuite, en salade ou en soupe, ou encore cuisinée à la poêle ou au four. Elle est source de nombreuses vitamines, d'oligo-éléments et de bêta-carotène (utiles pour le bronzage), énumère Passeport santé. Pour la déguster, rien de plus simple qu'une recette de tarte à la courgette.

Melon

C'est l'une des grosses stars de cette sélection. Il faut faire attention à sa couleur et à son poids au moment de le choisir, et ne pas hésiter à demander conseil lorsque cela est possible. En plus de son apport important en eau, il est peu calorique et riche en vitamine A et C, en antioxydants et en fibres. Rien que ça.



Pour le déguster, vous pouvez l'accompagner d'une gelée de muscat.

Poivron

Que ce soit grillé au barbecue, dans une ratatouille ou mariné puis grillé à la poêle : le poivron est l'un des symboles de l'été. Ce légume, qui est aussi un fruit, est l'une des plus grandes sources de vitamine C de notre alimentation. Surtout dans les poivrons rouges (plutôt que dans les verts).



Le poivron peut également se consommer cru. Il vous apportera alors des vitamines B2, B3, B6 et B9, explique Passeport Santé.

Pêche

Vous pouvez en trouver tout l'été, à partir de juin jusqu'à fin août. Les propriétés antioxydantes de ce fruit permettent de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. La présence de fibres favorise le transit intestinal et donc la digestion. C'est donc le dessert idéal en fin de repas. Mais penser bien à les laver. Car s'il est important de préserver la peau, cette dernière peut conserver des traces de pesticides. Vous pouvez par exemple les faire tremper dans de l'eau froide 30 minutes avec du jus de citron, selon nos confrères de Femmes Actuelles.



La pêche peut être un accompagnement idéal pour un magret de canard.

Abricot

L'abricot est bon sous toutes ses formes : en fruit sec, dans un jus ou frais. En plus de son goût très apprécié, ce fruit est un allié pour les adeptes du bronzage. Car comme les carottes, il est riche en béta-carotène, comme le détaillait la dietéticienne-nutrionniste Solveig Darrigo Dartinet dans son ouvrage Les aliments qui boostent et prolongent le bronzage !

