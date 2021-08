Bronzage : quels aliments faut-il manger pour garder un beau teint ?

En cette fin de mois d'août, les plus chanceux sont partis ou sont encore en vacances, afin de profiter des rayons du soleil. Et si s'allonger sur la plage ou au bord d'une piscine aide à parfaire son bronzage, l'hydratation et l'alimentation permettent également de prolonger ce bronzage.

Alors, comment cela fonctionne ? "Ce sont les pigments présents dans les végétaux qui permettent la sécrétion de mélanines qui influent sur la pigmentation de notre peau", explique Solveig Darrigo Dartinet, dietéticienne-nutrionniste. Parmi ces aliments, il y a évidemment la célèbre carotte. Mais en réalité, ils sont bien plus nombreux. "Il faut diversifier les pigments, donc la couleur des végétaux qu'on consomme", continue la spécialiste.

Ces pigments produisent des anti-oxydants qui agissent contre les méfaits du soleil et conservent la peau. "L'important est donc de diversifier les végétaux, car chaque famille apporte des anti-oxydants différents, les rouges avec les tomates, le bleu avec l'aubergine, le orange avec les carottes ou les abricots, souligne Solveig Darrigo Dartinet. La ratatouille par exemple, c'est parfait !". Alors, si vous souhaitez conserver votre bronzage et une belle peau, à vos assiettes !

Au sommaire de l'émission

Télétravail longue distance : est-ce vraiment tendance ?

Invitée : Charlotte Robinet, cheffe de service Le Parisien Eco/Entreprises.



Le lierre : pourquoi a-t-il mauvaise réputation ?

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de "Rustica pratique" et rédacteur en chef de l’émission "Mission : Végétal" diffusée sur M6.

Les aliments qui boostent et prolongent le bronzage !

Invitée : Solveig Darrigo Dartinet, dietéticienne-nutrionniste.