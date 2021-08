"Top Chef" : la recette de Yann Lalle du clafoutis aux abricots (sans farine)

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce lundi 2 août, le chef Yann Lalle du Poêlon d'Or à Lyon, dévoile sa recette d'un clafoutis aux abricots.

"La particularité de ce clafoutis, c'est qu'on va le faire sans farine", démarre le chef installé à Lyon en précisant : "On remplace la farine par de la poudre d'amandes blanchie, celle qui est bien blanche et dont l'écorce de l'amande a été retirée".

Pour la recette, on prend de beaux abricots qu'on sépare en deux et on récupère les oreillons. On les place dans un plat et on "fait notre appareil", c'est-à-dire que dans un plat vous mélangez 250g de poudre d'amandes avec 6 œufs, une pincée de sel, 100g de sucre. Délayez le tout avec un litre de crème. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de rhum ou une demi-gousse de vanille (c'est ce que préfère Yann Lalle).

Mélangez le tout, recouvrez les abricots dans le plat et enfournez entre 170 et 180 degrés "selon la puissance de votre four". Et petite astuce du chef : saupoudrez votre clafoutis de sucre glace à la sortie du four.