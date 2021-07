Les conseils de Cyril Lignac pour une bonne tarte à la courgette

Cyril Lignac vous propose ce mardi 6 juillet une tarte feuilletée aux fleurs de courgettes, en cette pleine saison de ces légumes. Pour ce faire, on prend de la pâte feuilletée. "Les tartes individuelles c'est plus joli", précise le chef. Donc on prend une pâte de 15 cm de diamètre, qu'on découpe avec un petit bol ou un emporte pièce. On la pique et la badigeonne avec un peu d'œuf et on la cuit au four à 190 degrés entre deux plaques pendant 15 minutes.

On la ressort, elle est bien feuilletée et bien croustillante, mais comme on l'a plaqué, elle est plate. Prenez alors un mélange de ricotta, huile d'olive, jus de citron, zeste de citron. On étale quand la pâte est bien froide comme ça, juste déposez dessus et ensuite on dépose soit des courgettes, soit des petites fleurs de courgettes.

Si vous mettez des fleurs de courgettes, coupez-les en deux, disposez dessus et repassez un tout petit peu au four. Si vous prenez des courgettes, coupez-les en rondelles et passez-les à la poêle avec de l'huile d'olive, un peu de vanille, juste croquantes. On les dépose dessus et on repasse un tout petit peu au four.

Enfin, on fait un petit œuf mollet, qu'on cuit six minutes. On l'écale et on dépose l'œuf juste sur la tarte, on incise au milieu et on a un repas complet. On peut même faire une petite salade de légumes frais à côté ou on le mange comme ça.