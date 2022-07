Alimentation - Pénurie de moutarde : par quoi la remplacer ?

Après une pénurie d'huile de tournesol dans les supermarchés, c'est désormais au tour de la moutarde de se faire rare sur les étalages. Mais pourquoi ce condiment est-il en voie de disparition ?

Tout d'abord, contrairement aux idées reçues, les graines de moutarde sont rarement issues de la production française. Selon Le journal des femmes, Le Canada s’est imposé comme le premier producteur mondial et approvisionne 80% des graines que la France importe. Cependant, le pays a été frappé par une vague de sécheresse menant à la perte d'un tiers des récoltes de graine de moutarde. La Russie et l'Ukraine en sont également d'importants producteurs mais l'exportation est malheureusement suspendue suite à la guerre en Ukraine.

Toutefois, pas de panique. Il est possible de préparer une bonne mayonnaise ou une vinaigrette sans moutarde en remplaçant ce condiment. Si vous souhaitez :

- Accompagner vos viandes : vous pouvez remplacer la moutarde par le raifort, une sauce de la même famille au goût poivré et piquant qui lui vaut aussi le nom de "moutarde des Allemands". La sauce Worcestershire, d'origine anglaise, peut aussi être la solution. Moins piquante que la moutarde, elle apportera tout de même une touche aigre-douce.

- Réaliser une vinaigrette ou une mayonnaise : le wasabi, aussi appelé "moutarde japonaise", peut être un substitut à la moutarde et donnera un goût subtil et doux à votre préparation. Pour la mayonnaise, vous pouvez aussi sauver votre recette en remplaçant la moutarde par un jaune d’œuf mélangé à un trait de vinaigre.

- Cuisiner une tarte salée : la tapenade, avec des olives noires, des anchois et des câpres, sera idéal pour rehausser le goût de vos légumes.

Pour les plus audacieux, il est également possible de réaliser sa propre moutarde maison. Pour cela, il faut mélanger 200 ml de vinaigre de cidre, 200 ml d’eau et 80 g de graines de moutarde dans un bocal. Laisser ensuite macérer la préparation pendant 30 jours dans un endroit sombre et frais en remuant de temps en temps.

Passé ce délai, vous pourrez filtrer le mélange en conservant bien les graines et le liquide. Les graines seront à mixer soigneusement, puis vous il faut y ajouter le liquide petit à petit jusqu’à obtenir la texture d’une sauce. Une fois la préparation prête, vous n'aurez plus qu'à conserver votre moutarde maison dans un pot hermétique au frais.

