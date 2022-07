Alimentation : découvrez le dîner idéal pour la santé

Il est recommandé de dîner au minimum 2 heures avant d’aller au lit car la digestion provoque une élévation de la température du corps qui est nuisible au sommeil. Et si on souffre de remontées acides, il est préférable d’attendre 3 heures avant d’aller se coucher.

Pour faciliter la digestion, bien dormir et rester en bonne santé, certains aliments sont plus conseillés que d'autres. À commencer par les glucides lents, comme les pâtes, les céréales complètes et les légumes secs. Ils apportent une sensation de calme, propice à l’endormissement. Ils permettent aussi d’éviter les fluctuations de glycémie durant la nuit, responsables d’un sommeil fractionné.

Pensez également aux légumes. Ils sont légers et ils apportent des fibres qui favorisent la satiété. Cuits, ils sont plus digestes que crus. Quant aux produits laitiers, ils ont l’avantage de contenir du tryptophane, un acide aminé qui favorise la production de sérotonine et de mélatonine, l’hormone du sommeil.

On peut donc manger une soupe de légumes, une base de féculents - pâtes, polenta, riz…- à laquelle on ajoute des protéines en petite quantité - poisson, œuf, jambon ou soja- et des légumes. D'autres aliments sont par contre à éviter. Surtout les aliments gras ou trop protéinés. Vous n'êtes pas obligés de les supprimer mais vous pouvez les modérer.

