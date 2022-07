Les salades vertes en sachets sont-elles bonnes pour la santé ?

Laitue, batavia, mâche, roquette... Plus de la moitié des amateurs de salades achètent leurs feuilles sachets. Dans Nous Voilà Bien sur RTL, Flavie Flament affirme que lorsqu'elle mange une salade achetée en sachet, elle a l'impression de "manger une salade aux produits chimiques".

"Il ne faut pas exagérer, mais effectivement elles sont traitées avec de l'eau chlorée en petite quantité, donc normalement il ne reste quasiment pas de restes dans la salade" lorsqu'elle est commercialisée, explique Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de Consommateurs.

"Avec l'eau chlorée, les micro-organismes sont bien lavés, donc d'un point de vue sanitaire, il n'y a pas de problème (...) et d'un point de vue nutritionnel ce n'est pas si mal. Des scientifiques l'ont confirmé : globalement les vitamines par exemple B9, K et les fibres sont conservées. Le seul petit hic, c'est la vitamine C qui est extrêmement fragile et comme il y a beaucoup d'étapes de préparation, découpage, lavage, elle peut être détruite pendant le processus de fabrication", détaille Patricia Chairopoulos.

Doit-on laver les salades vendues en sachets ?

Vous venez d'acheter votre salade en sachet mais vous ne savez pas si vous devez la laver, voici comment vous aider. "Les salades prêtes à l'emploi, ont été déjà lavées puis conservées dans des meubles réfrigérés. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de les laver. Après, cela peut être pas mal de les rincer pour enlever éventuellement des résidus de chlore", poursuit Patricia Chairopoulos. "Vous ne perdez rien à les laver un petit peu plus", résume-t-elle.

"Globalement, les salades vendues en sachets sont cultivées en France pour les deux tiers sauf en hiver (...) elles viennent plutôt d'Italie ou d'Espagne, sauf la mâche qui est une salade d'hiver. C'est une bonne chose car l'origine n'est pas forcément marquée sur le paquet", précise-t-elle. Ce sont "des salades soignées, avec un cahier des charges spécifiques et qui ne sont évidemment pas abîmées", poursuit Patricia Chairopoulos.

Combien de temps peut-on les conserver ?

Ces salades peuvent se conserver en sachets "8 jours" après votre achat et une fois que vous avez ouvert le sachet, conservez-les un ou deux jours au frigo "à 4 degrés idéalement". "Surtout, il ne faut pas les consommer si vous voyez un liquide brunâtre au fond du sachet, c'est qu'il peut y avoir des micro-organismes qui se sont développés", avertit Patricia Chairopoulos.

Patricia Chairopoulos insiste enfin sur le fait que ces salades vendues en sachets sont "extrêmement pratiques, mais il y a un prix et c'est au moins deux fois plus cher, voire davantage, qu'une salade fraîche". L'intérêt d'acheter une salade en sachet, c'est "pratique, rapide et ça fait un légume vite fait, vite préparé", concède Patricia Chairopoulos.

