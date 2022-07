Pourquoi le barbecue s’appelle barbecue ?

Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre le continent américain après deux mois de navigation. Et lors de son arrivée, le navigateur va surtout découvrir le barbecue. En arrivant dans les Caraïbes, les Espagnols s'aperçoivent qu'une tribu locale, les Taino, a une manière bien particulière de cuire la viande en la disposant sur une grille en bois suspendue au dessus d'un brasier. Avec cette technique ingénieuse, la viande est cuite lentement et conservée à bonne distance des animaux et des insectes éloignés par la fumée. Le support en bois est appelé "barbacoa", devenu "barbecue" avec le temps.

Selon la légende, ce terme serait aussi issu de l'aventure de deux explorateurs français qui auraient mangé une chèvre entière de la barbe à la queue. L'anglais a transformé "la barbe à queue" en "barbecue". Et même si l'histoire est séduisante, cette dernière relèverait plus de l'affabulation.

Le mot "barbecue" n'apparait qu'en 1733 dans la littérature française. Et cette technique de cuisson connait un certain succès en Europe. Sa cote de popularité va croitre lors de la Conquête de l'Ouest à la fin du XIXe siècle. Cette façon de faire est plutôt pratique lors des longues marches vers la Californie. Les Américains intègrent ensuite le barbecue à leur "American Way of life" ("mode de vie américain"), très populaire après la Seconde Guerre mondiale. L'amour pour le barbecue est en marche et accélère en France notamment.

Le championnat de France du barbecue a même été créé. Même Marseille ne résiste pas au barbecue avec la "bouille à braise", une bouillabaisse faite entièrement au barbecue. Si les barbecues à gaz ou à électricité existent, le chouchou reste encore le charbon. Christian Constant, chef aux trois étoiles, a un petit secret pour vous pour réussir la cuisson de votre côte de bœuf. Arrosez-la avec de l'huile d'arachide, recouvrez-la avec du papier aluminium et laissez ensuite votre viande reposer. Une viande cuite à la braise est meilleure servie tiède et reposée car elle est plus tendre. Ne reste plus qu'à allumer le feu comme disait Johnny !

