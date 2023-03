"Top Chef" : "On arrive à apprendre des candidats", confie Philippe Etchebest

Le concours Top Chef est de retour à partir du mercredi 1er mars. Une émission qui, plus qu'un programme de télévision, est devenue une institution, voire un label ou un sésame pour les candidats qui en sortent et créent leur propre affaire ensuite.

L'occasion pour Philippe Etchebest, l'un des chefs les plus connus de l'hexagone, de revenir sur le concours, mais aussi de parler du Guide Michelin qui a rétrogradé de trois à deux étoiles les chefs Guy Savoy et Christopher Coutanceau. "Ça fait partie du jeu, c'est la remise en question du guide tous les ans qui fait qu'il y a des récompenses, mais aussi des sanctions. Il faut savoir aussi les accepter, puis quand on est à un très haut niveau, c'est dur pour Guy Savoy et pour Christopher Coutanceau", commente-t-il.

Si les jurés restent les mêmes pour cette nouvelle saison de Top Chef, cette année, il y a un changement pour Hélène Darroze. Cette dernière ne possédera pas de brigade, mais sera à la tête d'un deuxième concours. "Cette nouveauté d'avoir fait un concours parallèle est très intelligente, ça permet au candidat qui est éliminé en cours de concours et qui est passé à côté d'une épreuve de pouvoir le réintégrer, voire peut-être d'accéder à la finale", explique Philippe Etchebest.

Le chef qui en est à sa neuvième saison en tant que juré insiste, il n'a pas choisi Top Chef pour la "notoriété". "Après Cauchemar en cuisine, je cherchais un établissement sur Bordeaux et en attendant, M6 m'a mis le grappin dessus en me proposant Objectif Top Chef, concours pour les apprentis. Ça m'intéressait énormément parce que ça montrait une autre facette de moi plutôt qu'un chef gueulard, un chef qui était dans l'accompagnement et dans la formation des jeunes. Et puis forcément, en intégrant Top chef, j'entrais dans une compétition d'excellence donc c'était une évidence" d'y aller, poursuit-il.

Et Philippe Etchebest n'éprouve aucune lassitude à l'égard du programme auquel il participe depuis la saison 6 (2015). "On découvre des jeunes talents chaque année" qui ont un niveau "bluffant" selon lui. "On arrive aussi à apprendre d'eux", assure le chef.

