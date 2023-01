Top Chef : qui se cache derrière les plats de Gabriel, le chef star de la série "Emily in Paris" ?

"Emily In Paris" (Netflix) : la costumière livre à RTL les secrets des looks flamboyants des personnages

Dans la troisième saison de "Emily in Paris", sortie sur Netflix le 21 décembre, le chef Gabriel - incarné par l'acteur français Lucas Bravo - a encore élevé le niveau de sa cuisine d'un cran. Il affiche désormais sans pudeur son objectif d'obtenir une étoile au guide Michelin et ses plats donnent de plus en plus l'eau à la bouche des téléspectateurs.

Et pour cause, un véritable chef se cache dans les cuisines de "L'esprit de Gigi" et il est bien connu du public français. Il s'agit de Thibaut Spiwack, qui s'est illustré dans la saison 13 de Top chef. L'étoile verte a expliqué à nos confrères du Parisien qu'il avait confectionné la carte de ce restaurant aux inspirations normandes, réalisé les plats qui apparaissent à l'écran et formé Lucas Bravo aux gestes techniques à effectuer.

Thibaut Spiwack assure que c'est Lucas Bravo lui-même qui a porté un point d'honneur à crédibiliser la cuisine et à mettre en avant une cuisine "plus moderne et éthique" dans la saison 3. "Et c'est une expérience de folie, glisse l'ancien brigadier d'Hélène Darroze. Le fait que Gabriel se serve de mon esprit travail et de ma cuisine pour représenter un restaurant qui tente d'obtenir une étoile au guide Michelin, c'est génial."

À défaut de vous attabler à "L'esprit de Gigi", c'est donc au Anona, le restaurant de Thibaut Spiwack, situé dans le 17e arrondissement de Paris, que vous pourrez goûter aux plats qui font tourner la tête d'Emily Cooper, alias Lily Collins. Et pour savoir si Gabriel obtiendra sa première étoile, il faudra encore patienter quelque temps, même si Netflix a confirmé une quatrième saison de "Emily in Paris".

