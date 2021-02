publié le 18/02/2021 à 00:44

Ce mercredi 17 février, le public a pu visionner l'épisode 2 de la saison 12 de Top Chef sur M6. Dans ce deuxième épisode, les candidats et les candidates se sont s'affrontés lors de l'épreuve du chef étoilé Kei Kobayashi : "le jardin de légumes". Son plat signature composé jusqu'à 40 ingrédients a marqué le monde de la gastronomie et propulsé le chef d'origine japonaise sur le devant de la scène. Sa salade de légumes "c'est un tableau, un choc émotionnel", explique le chef Gilles Goujon, mentor de Kei Kobayashi.

L'enjeu de la première épreuve réside dans le dressage et dans la reconstitution des quatre saveurs : salée, sucrée, acide, amer. La brigade du chef Philippe Etchebest, composée de Charline et Mathieu est partie sur une salade en strates, avec à chaque niveau un goût particulier et un liant : une vinaigrette à base de pulpe de tomate et de jus d'agrumes.

"Au lieu d'utiliser un oeuf, on utilise la pulpe de la tomate pour lier notre vinaigrette", explique Mathieu. "Si je loupe mon liant je pense que c'est la catastrophe", poursuit le jeune homme qui ne pensait pas si bien dire. Au moment de goûter la vinaigrette, le chef Etchebest ne s'est pas montré très emballé.

"C'est fade", lance Philippe Etchebest. "Le goût c'est crucial et Gilles, je peux vous dire qu'il ne va rien laisser passer" a-t-il recadré. "Fade… c’est la critique ultime pour un cuisinier", réagit Mathieu. "C'est vrai que là je prends un petit coup dans le ventre", poursuit-il.

