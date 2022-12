Top Chef : la 14e saison se fera sans épreuve de la dernière chance

Les quinze candidates et candidats de Top Chef ne s'affronteront plus que lors de deux épreuves culinaires par émission. C'est ce qu'a annoncé M6 lors d'une conférence de presse vendredi 9 novembre. Les épisodes de la 14e saison seront plus courts, avec seulement deux épreuves, dont une éliminatoire.

Mais tout ne sera pas fini pour les candidats éliminés. Ils pourront participer à un concours parallèle : chaque semaine, le prétendant éliminé affrontera une ou un autre, déjà sorti de la compétition. Le vainqueur de ces duels réintégrera la course au moment des quarts de final, pour représenter Hélène Darroze.

C'est l'autre grand changement de cette 14e saison. Hélène Darroze ne mènera pas de brigade à part entière. Elle encadrera le candidat vainqueur de l'équipe de repêchage. Autre évolution : les deux épreuves de chaque épisode se feront autour d'une unique thématique, comme "révolutionner la street food", ou "24 heures dans la vie d'un palace".

