Guide Michelin : à quoi les étoiles servent-elles encore ?

Le sujet du jour. Lundi 6 mars, le guide Michelin s'apprête à décerner les étoiles de son édition 2023. Une occasion de distribuer les bons et les mauvais points aux cuisiniers les plus talentueux. Si le moment est attendu pour beaucoup, il est aussi redouté par certains.

Et pour cause, ce fameux guide rouge de la gastronomie a décidé de rétrograder Guy Savoy, élu meilleur chef au monde pour la sixième année consécutive, en lui retirant le troisième macaron de son restaurant parisien, La Monnaie. La stupéfaction est totale et pourtant, le cas du cuisinier n'est pas isolé. Le chef rochelais Christopher Coutanceau connaît le même sort, en perdant sa troisième étoile, reçue en 2020 seulement.

Pourquoi on en parle ? Avec la multiplication des guides et l'essor de la food sur les réseaux sociaux… les étoiles Michelin servent-elles encore à quelque chose ? Est-ce que le guide rouge est encore dans le coup ? Est-ce un simple coup marketing ? Que représente vraiment la perte d'une étoile ?

Analyse. "Que Guy perde l'étoile cette année, avec la carrière qu'il a eu professionnellement, je trouve ça honteux, voire très désobligeant par rapport à ce que Guy a pu apporter à notre métier (…) C'est assez incompréhensible. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on ne s'est pas américanisé ? Le Michelin, qui est une institution française, qui est resté quelque part assez mystérieux, est-il devenu un show à l'américaine ? Vous allez bien le voir le 6, où tout va être mis en œuvre pour starifier et glorifier les étoilés. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser, un peu, ce qu'est notre métier ?", se questionne le chef cuisinier Yves Camdebore.



