Guy Savoy et Christopher Coutanceau perdent leur troisième étoile au guide Michelin

Le guide Michelin a rétrogradé de trois à deux étoiles les tables de Guy Savoy, un des chefs les plus réputés au monde, et de Christopher Coutanceau, a annoncé lundi 27 février le guide, une semaine avant de dévoiler son palmarès 2023.

"Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et nos inspecteurs tout au long de l'année", a déclaré Gwendal Poullennec, le patron du guide.

Conscient de l'impact d'une telle annonce sur les plans émotionnel et économique, vingt ans après le suicide du chef Bernard Loiseau, le patron du Michelin a rencontré Christopher Coutanceau et s'est entretenu au téléphone avec Guy Savoy.

Le choc est particulièrement rude pour Guy Savoy, chef à la réputation internationale, détenteur de trois étoiles au Michelin depuis 2002. En novembre 2022, il avait été élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive, selon le classement La Liste.

"Jusqu'à présent, je n'avais connu que de meilleurs moments dans ma carrière. Ce soir, je pense aux équipes et je vais leur parler dès demain. On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine", a déclaré Guy Savoy, dans la foulée de l'annonce de sa rétrogradation.



Le restaurant de Paul Bocuse rétrogradé en 2020

De son côté, Christopher Coutanceau avait été sacré par le Michelin en 2020 pour sa cuisine magnifiant les produits de la mer et sa défense d'une pêche durable. La pilule est amère pour le chef, qui a perdu sa troisième étoile trois ans plus tard, après les années Covid et la fermeture temporaire de son établissement.

En 2019, il avait dû se contenter du prix de la gastronomie durable, nouvellement créé, pour sa défense de la pêche durable et sa lutte contre le gaspillage. Les honneurs étaient arrivés l'année suivante.

Aucun chef détenteur de trois étoiles, plus haute distinction dans le monde de la gastronomie, n'avait été rétrogradé lors des millésimes 2021 et 2022, contrairement aux années 2019 et 2020. Cette année-là, après 55 ans au sommet, le restaurant historique de Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or, avait perdu cette haute distinction.

