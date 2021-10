Sexualité : quels sont les aliments aphrodisiaques pour booster sa libido ?

L'automne est un peu la saison du "down" : on n'a pas une pêche d'enfer et parfois la libido se prend un petit coup sur la cafetière. Flavie Flament et le chef Grégory Cohen parlent des ingrédients aphrodisiaques et comment les consommer dans Nous Voilà Bien !

Mais, existe-il vraiment des aliments qui peuvent stimuler le corps d'un point de vue sexuel ? "Alors, oui parce que nous sommes des machines organiques et notre carburant, évidemment, c'est notre alimentation. Ce n'est donc pas irréaliste d'intégrer que certains aliments jouent au niveau hormonal et nous boosteraient", démarre Grégory Cohen, chef invité au restaurant Voyage de la Samaritaine.

"Les huîtres sont bourrées de zinc, qui a la propriété de booster la production de testostérones chez l'homme et de cyprine chez la femme". La maca, "sorte de viagra green" est "un super aliment", détaille le chef. C'est une plante énergisante pour le corps et la sexualité des hommes et des femmes. Elle améliorerait aussi la fertilité car elle est "très très forte en protéines, acides aminés, oligoéléments et c'est un produit naturel exceptionnel".

Consommer du chocolat, du piment rouge et du céleri

Plus connu : le chocolat qui stimule "les endorphines; les petites hormones du plaisir", les asperges qui favorisent "la production de testostérones, clef dans la sexualité des hommes et des femmes", précise Grégory Cohen et le gingembre. "Pour un premier rendez-vous je ferais un poisson cru avec du gingembre frais par-dessus", note le chef.

Le céleri est aussi recommandé. C'est d'ailleurs ce qu'utilisait la marquise de Pompadour, la favorite de Louis XV, pour continuer à stimuler son envie. "Il fonctionne surtout chez l'homme en boostant sa testostérone", et vous pouvez le consommer en purée de céleri rave avec un peu de vanille dedans, recommande le chef. Quant à la truffe et le caviar, "je pense qu'en réalité ce sont des objets de désirs, comme ils sont chers. Cette envie et ce désir participent au prélude de l'acte sexuel", selon Grégory Cohen.

Côté épices, vous pouvez consommer de l'anis, de la cannelle et du safran. "En réalité, pour mettre un peu de piment dans sa sexualité, il faut prendre du piment rouge, pour l'homme en particulier", décrit encore Grégory Cohen.