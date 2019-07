publié le 12/07/2019 à 10:18

Empêtré dans la multiplication de révélations sur un dîner fastueux, des travaux dispendieux dans son ministère et un logement à vocation sociale près de Nantes, François de Rugy s'est défendu, ce vendredi 12 juillet sur BFM, de toute volonté de se faire servir du homard et d'autres produits de luxe.

"Le homard, je n'en mange pas, je n'aime pas ça. J'ai une intolérance aux crustacés et aux fruits de mer", a-t-il asséné, visiblement agacé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'engage à rembourser chaque euro contesté, en veut pour preuve, une liste des interdits alimentaires sur laquelle la première ligne précise de ne pas servir au couple Rugy des crustacés et des fruits de mer.



"Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne et je déteste le caviar", a poursuivi le ministre de l'Ecologie qui a par ailleurs assuré avoir mal à la tête lorsqu'il boit du champagne.

Au même moment, le candidat LaREM à l'élection municipale de Paris, Benjamin Griveaux a estimé que les dépenses de François de Rugy donnaient "une image terrible" des hommes politiques alors que le gouvernement "demande des efforts". "Il faut qu'on soit exemplaire à tous les étages", déclarait sur France 2 l'ancien porte-parole du gouvernement.