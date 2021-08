Les conseils de Cyril Lignac pour une mousse au chocolat originale et craquante

Aurélie, qui réside en région parisienne souhaiterait une version originale de la mousse au chocolat.

"L'avantage de la mouse au chocolat, c'est qu'on peut faire un peu ce que l'on veut : avec du chocolat noir, coupée au chocolat blanc, de la pâte de noisettes ou avec des copeaux de chocolat", démarre Cyril Lignac.

Pour sa recette, il faut 125g de chocolat blanc avec 10cl de crème que vous faites fondre. À côté, on mélange 60g de pâte à tartiner, on peut aussi mettre de la pâte de pistaches pour varier les plaisirs. On monte 25cl de crème liquide à laquelle on ajoute "un petit peu de mascarpone pour que ça tienne un peu plus", décrit le chef. Ensuite on mélange le chocolat blanc et la pâte à tartiner. Ajoutez 80g de copeaux de chocolat. Mettez dans des ramequins, écrasez des gavottes, de la fleur de sel et du sésame torréfié pour "une belle mousse au chocolat stracciatella", conclut Cyril Lignac.