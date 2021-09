En 1740, pendant le règne de Louis XV, se déroule la Guerre de Succession d’Autriche. Ça explose alors partout en Europe, et les Anglais rentrent dans la bagarre pour garder le contrôle des mers face aux Français.



En 1744, en plein milieu du conflit, Louis XV, en route pour le champ de bataille, tombe malade à Metz. Il est atteint de la dysenterie. Les prêtres sont alors convaincus que Louis XV va mourir et l’obligent à faire une confession publique de ses péchés et donc de ses adultères. C’est surtout une humiliation pour Louis XV d’avouer devant tout le monde ses relations avec les sœurs de Nesle et de les chasser de la cour. Les 4 sœurs Nesles sur les 5, ont été les maîtresses du roi dont Louise-Julie, Pauline-Félicité (qui deviendra Mme de Vintimille).

Cependant, il faut croire que les mea culpa fonctionnent, car Louis XV guérit et peut repartir à la guerre où il va enchaîner les victoires, à la Bataille de Fontenoy qu’il dirige en personne, puis à la bataille de Rocourt et à la bataille de Lauffeld. À chaque fois, la France défait toute seule les Anglais et leurs alliés.

En 1748, le traité d’Aix-la-Chapelle met fin à la guerre. Il y a alors un statu quo entre la France et l’Angleterre en matière de commerce international. Louis XV rentre alors à Versailles victorieux. Il est toujours marié à Marie Leszczynska mais il ne dort plus avec elle depuis belle lurette. C’est donc le moment idéal pour toutes les ambitieuses de la Cour de séduire le roi. Et si les candidates sont plus nombreuses que dans un épisode du Bachelor, il y en a une qui tire son épingle du jeu : Jeanne Poisson, qui deviendra la Marquise de Pompadour.