Le petit déjeuner est un repas à ne pas négliger, car il est censé apporter au corps un quart des besoins énergétiques nécessaires pour la journée. Les céréales et les poudres chocolatées dont raffolent les enfants, connaissent des ventes exponentielles. Mais, comment bien les choisir et s'assurer de leurs qualités nutritionnelles ?



Le point noir des produits, c'est qu'ils sont "beaucoup trop sucrés", explique Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 Millions de Consommateurs. "Les céréales au chocolat sont quand même globalement moins bonnes que les autres", ajoute la journaliste qui recommande donc de choisir "des céréales aux fruits", car "ce sont les plus vertueuses au sens qu'elles sont moins sucrées que les autres". Elles ont aussi l'avantage d'apporter des fibres, précise aussi Patricia Chairopoulos.

Dans son étude pour 60 Millions de Consommateurs sur les produits du petit déjeuner, Patricia Chairopoulos recommande d'acheter le muesli bio aux céréales toastées de Charles Vignon et les céréales natures d'Intermarché. Les corn-flakes aussi "sont globalement pas mauvais, un peu sucrés, mais certains s'en sortent très bien". Les céréales à éviter sont les Trésors au chocolat de Kellog's, "car il y a beaucoup d'additifs" et les céréales Lion de Nestlé. Il faut donc éviter tout ce qui ressemble à des sucreries et les produits transformés. Cependant, "on peut mettre les céréales aux chocolats que les enfants aiment bien et le lendemain des tartines avec un bon chocolat au lait."

Quid du chocolat en poudre ?

Le chocolat en poudre s'en sort-il mieux que les céréales sur la qualité nutritionnelle ? "Là encore, c'est le sucre aussi qui est le point noir", remarque Patricia Chairopoulos. Il est préférable de consommer des poudres très chocolatées, car si elles sont fortes en chocolat, elles le sont moins en sucre. Idéalement, il faut choisir "le cacao pur en poudre car il n'est pas sucré, ni gras et il contient des fibres". Ce sont quasiment les poudres bios qui s'en sortent le mieux, mais aussi certaines autres comme le Vanhouten.

Quelle est donc la composition idéale d'un bon petit-déjeuner ?

Pour Patricia Chairopoulos, il vous faut un produit céréalier "pour les fibres et pour tenir toute la matinée", donc idéalement consommez du pain complet ou des flocons d'avoine ou du muesli. "Il faut également un produit laitier, que ce soit du lait, un yaourt ou du fromage" et "des fruits entiers de préférence car sinon on perd notamment les fibres", précise la journaliste. Le dimanche matin, ou de temps en temps, vous pouvez ajouter de la charcuterie à votre petit-déjeuner pour un apport en protéines.



