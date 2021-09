Comment le vibromasseur a été inventé par hasard (et pas du tout pour se faire plaisir !)

On va remonter à l’origine du vibromasseur en 1883. À cette époque les sextoys existent depuis déjà longtemps puisque le plus vieux retrouvé par des archéologues en 2005 remonterait à 28.000 avant Jésus-Christ, il s’agit d’un objet en pierre de quartz de 20 cm de long dont la forme ne laisse pas vraiment de doute sur son usage.

Mais, en 1883, un médecin anglais, Joseph Mortimer Granville, grâce à l’arrivée de l’électricité, en invente un qui vibre, sauf qu’il n’est pas fait pour le plaisir intime. Ce qu’il baptise "le marteau de Granville" est destiné à un usage purement médical dans le but de soigner l’hystérie des femmes dont on pense avec une vision très sexiste qu’elle est due à un trop grand désir sexuel.

D’ailleurs le mot "hystérie" vient du grec "hysteros" qui veut dire utérus. Et donc Granville est persuadé qu’il faut masser la zone en question pour soigner en évacuant cette frustration érotique. Comme il est fatigué de faire ça à la main, ça prend du temps et pour lui, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Il invente donc ce vibromasseur qui ressemble à une petite machine à vapeur avec un ressort qui anime un bout phallique.

Ce n’est que bien plus tard, en 1920, que sera inventé le premier vibro portatif, destiné cette fois directement aux femmes, et non plus à leur médecin, un engin qui fonctionne à la pression hydraulique ou grâce à une pédale.

