Pourquoi les huîtres sont servies par douzaine ?

Nicolas, 33 ans, se demande pourquoi les huitres sont servies par douzaine. C'est vrai que l'été, en bord de mer, en fonction de la région où vous avez la chance de vous promener, on vous vend des huitres, à la douzaine. Comme les œufs d'ailleurs. Alors pourquoi pas six, huit ou dix, mais par douze ?

Et bien, c'est un héritage du système duodécimale de l'Antiquité. Oui, cela remonte. C'est un système de comptage qu'avaient développé nos lointains ancêtres pour tout ce qui touchait la vie quotidienne. Ils comptaient tout par douze, et ce, pour une raison très pratique. Le comptage se faisait avec le pouce en comptant les phalanges des autres doigts.

Pour comprendre, vous allez faire l'expérience avec moi. Avec votre pouce, vous comptez les phalanges de vos quatre autres doigts et là, ça fait combien ? Et bien ça faut douze. Ça permet de compter jusqu'à douze avec une seule main.

Il est déconseillé d'en manger l'été

Après, puisqu'on parle huitres, je vous rappelle quand même que l'été, ce n'est pas forcément la meilleure période pour manger des huitres. D'abord, parce que ce n'est pas un aliment qui supporte longtemps la chaleur. D'ailleurs, pour éviter les intoxications alimentaires, Louis XV avait instauré un édit royal de 1759, disant qu'à la cour, on ne mangerait des huitres que les mois qui contiennent un "r" dans leur nom et qui sont plutôt des mois où il fait frais ou froid.



Mais aussi parce que l'été, les huitres sont dites laiteuses. Elles contiennent une sorte de liquide qui ressemble un peu à du lait. Certains aiment bien, c'est une question de goût. Sachez que ce lait, c'est la semence, car la fin du printemps et donc l'été, c'est la période de reproduction des huitres.



Mais vous pouvez aussi trouver, et ça, c'est plus rare mais c'est possible, des huitres non laiteuses et de saison en plein été chez certains ostréiculteurs. Ce sont des huitres dites stériles. Et oui, ça existe. Preuve que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.