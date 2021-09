Automne : fruits, légumes, viandes, poissons... Quels sont les produits de saison ?

Manger de saison, c'est un geste simple et efficace pour l'environnement et pour soutenir les agriculteurs locaux. Avec l'automne qui vient de débuter arrivent dans nos assiettes des légumes originaux, champignons, fruits goûteux et coquillages en tout genre. Voici la liste de ce que vous pourrez trouver en faisant votre marché et nos astuces pour choisir au mieux vos ingrédients.

L’automne sonne la saison des récoltes et il y en a pour tous les goûts. En effet, cette saison qui voit la luminosité diminuer, les températures chuter et les feuilles passer à l'orange, offre de nombreux produits originaux et réconfortants qui raviront les papilles de petits et grands.

Plusieurs légumes sont particulièrement à l’honneur dès la fin du mois de septembre. Parmi eux, ceux qu'on connaît bien dans la cuisine traditionnelle comme la carotte, le potiron, l'artichaut, les épinards, les brocolis, les choux, l'oignon, l'échalote, l'ail, le poireau ou encore la célèbre pomme de terre. Et puis il y a ceux qu'on redécouvre chaque année et qu'on prend plaisir à regoûter dans des soupes, des purées ou des veloutés comme la citrouille, la courge, le rutabaga, le topinambour, le potiron, le navet, l'endive ou encore le céleri.

Des fruits divers et variés

Côté fruits, l'automne n'est pas en reste puisque vous pourrez profiter des pommes, des raisins, de la framboise, de la poire ou encore de la mandarine. Et puis vous trouverez également du coing, de la châtaigne, du pruneau et des noix.

La saison des champignons

Qui dit automne dit champignons. C'est LA saison pour les ramasser. Les bois et forêts vous offriront des cèpes, des girolles, des amanites des Césars, des pieds bleus, des trompettes-de-la-mort ou encore des coulemelles.

On n'oublie pas les viandes et les poissons

Pour les carnivores, l'automne est synonyme de gibiers, comme le sanglier qui peut se concocter en bourguignon, ou encore la biche, en filet. Et pourquoi pas essayer le lièvre, le lapin de Garenne, le pigeon ou encore à la grouse. Vous pouvez également opter pour des goûts moins marqués avec de la dinde.

Pour celles et ceux qui préfèrent la mer, le bar, le brochet, la lotte, le le calmar, le colin, et le cabillaud sont à l'honneur mais vous pourrez aussi savourez des fruits de mer notamment les bulots, les crevettes, les moules, les palourdes, les huîtres ou les coquilles Saint-Jacques.