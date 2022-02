Pâtisserie : les secrets de Cyril Lignac pour un crumble aux fruits généreux

Pour ce 11 février, Cyril Lignac dévoile une recette d'un crumble aux fruits.

Prenez 300g de poires, 50g de pommes et 100g de bananes. Beurrez le moule à gâteau, disposez les fruits dedans et ajoutez du miel. Par-dessus, on ajoute une crème d'amandes faites avec des amandes, du sucre glace, des œufs et du beurre, "on mélange comme pour une frangipane pour la galette des rois", détaille Cyril Lignac. Tartinez à l'envers et par-dessus, on ajoute la pâte à crumble.

Enfournez pendant 40 minutes à 190 degrés. "On va avoir les fruits qui vont cuire à l'intérieur, la crème normande dessus et le crumble. On démoule à l'envers et on le sert avec de la crème fraîche", conclut Cyril Lignac.

