Les secrets de Cyril Lignac pour des gougères qui tiennent bien après la cuisson

Ce 10 février, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour que vos gougères ne retombent pas à chaque fin de cuisson.

"Déjà, il faut bien dessécher la pâte à choux", démarre Cyril Lignac. On prend 150g d'eau et de lait, 4g de sucre et de sel et du beurre. On fait chauffer et dès que tout est fondu, hors du feu, on ajoute 170g de farine, d'un coup d'un seul. On bat puis on ajoute les œufs et le comté pour rendre la pâte très onctueuse. "Ce qui est très important, c'est de cuire à 180 degrés et de ne jamais ouvrir la porte du four", détaille le chef.

Quand les gougères au fromage sont dorées, on les sort du four. Et pour éviter qu'elles ne retombent, on les enlève tout de suite de la plaque, on les met sur une grille qui ne doit pas être collée au sol pour enlever l'humidité de la pâte à choux.

