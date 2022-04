Pourquoi les bananes sont-elles courbées ?

Certes, cette forme courbée est bien pratique pour tenir et manger la banane mais pourquoi ne pousse-t-elle pas droite, comme peuvent le faire un poireau ou une asperge ? Et pourquoi toutes les bananes, quelle que soit leur variété, poussent comme ça ?

Il n’y a pas une explication, mais deux ! Et la première est liée à "la crise du logement", enfin façon de parler, vu qu’il y a autour deux cents bananes sur un seul arbre, quand elles se mettent à pousser, elles s’adaptent. Si au début, comme tous les fruits, elles poussent vers le bas à cause de la gravité, à un moment elles s’écartent pour laisser de la place aux copines qui poussent à côté. Et donc se faisant, elles se courbent légèrement.

Mais quand elles arrivent au bout de leur croissance, là c’est un autre phénomène qui prend le relais. Pour capter plus facilement les rayons du soleil qui vont lui permettre de mûrir et de passer de la couleur verte à la couleur, les bananes, un peu comme un tournesol, s’orientent vers le haut, ce qui accentue leur courbure. On appelle ça un géotropisme inversé.

L'Inde est d'ailleurs aujourd'hui le premier producteur mondial de bananes. Un quart des bananes viennent de là-bas où on l’appelle "le fruit du paradis". En effet, pour les Hindous, le fruit défendu ne serait pas une pomme, mais une banane, croquée par Ève puis offerte à Adam. Ce qui leur valut d’être chassés de l’Éden par Dieu.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.