Pâtisserie : les conseils de Cyril Lignac pour une tarte fine aux pommes et à la banane

Ghislain nous écrit de Paris. Il aimerait réaliser "une tarte fine de saison" avec "la bonne recette et la bonne idée".

"La bonne idée, c'est de faire une tarte fine croustillante. Pour la garniture, on peut mettre tout ce qu'on veut. Là, j'ai choisi des pommes, mais on peut faire aussi une tarte fine aux poires", explique Cyril Lignac qui va donner sa recette de tarte fine aux pommes et bananes.

Coupez et épluchez les pommes et les bananes. Dans une casserole, mettez 30g de sucre, 50g de miel, un jus de citron et râpez du gingembre. Faites compoter pendant 25 minutes à feu doux. Prenez ensuite de la pâte feuilletée. "Ce qui est bon dans les tartes fines, c'est vraiment de les faire individuelles", conseille le chef. Étalez la pâte et détaillez-la en cercle. On la met entre deux feuilles de papier et deux plaques et on la cuit à 190 degrés pendant 10 minutes.

Une fois que la pâte est sortie du four, tartinez-la avec la compote de pommes et bananes. Disposez des pommes en éventail sur la tarte, saupoudrez de sucre cassonade et remettez la tarte au four.