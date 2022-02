Les astuces de Cyril Lignac pour un beurre blanc crémeux et acidulé

Ce 8 février, le chef dévoile ses secrets pour un beurre blanc goûteux pour vos poissons.

"La recette du beurre blanc est très ancienne. La cuisine a beaucoup évolué, donc on fait de moins en moins cette cuisine au beurre riche, on préfère toujours cuire le poisson avec de l'huile d'olive", démarre Cyril Lignac. "Il y a une différence entre le beurre blanc et le beurre nantais. Dans le beurre blanc on laisse les échalotes dans la préparation et le beurre nantais on le passe à la passette, la petite passoire", détaille le chef.

Prenez 3 échalotes et mettez 15cl de vin blanc et 5cl de vinaigre de vin blanc pour l'acidité. Faites réduire comme une sauce béarnaise. Dès qu'il reste un petit peu de vin et de vinaigre dans la casserole, ajoutez 200g de beurre demi-sel et on va le battre hors du feu, "et ça va nous faire une liaison crémeuse", ajoute Cyril Lignac. Fouettez le tout puis nappez sur vos poissons cuits au four.

