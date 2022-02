Cyril Lignac dévoile ses recettes salées avec de la vanille

Ce mercredi 9 février, Cyril Lignac explique comment mettre en valeur des gousses de vanille avec des recettes simples.

"Pour utiliser la vanille, on la frotte avec le couteau bien à plat. On la tranche au milieu, on la met dans l'autre sens et avec le bout du couteau, on va aller cueillir et récolter toutes ces petites graines que l'on a à l'intérieur. Ça, c'est la quintessence du produit", démarre Cyril Lignac qui confie être "un passionné de la vanille". Petite astuce : quand vous avez raclé la vanille, ne jetez pas la gousse. Prenez un pot de confiture et mettez les gousses à l'intérieur avec du sucre et cela vous donne un sucre vanillé maison.

Pour les recettes avec de la vanille, vous pouvez cuisiner des crèmes brûlées, des crèmes chantilly, des crèmes anglaises et des crèmes pâtissières, "mais moi, je fais une purée de pommes de terre à la vanille", détaille le chef. Commencez par préparer une purée de pommes de terre traditionnelle et ajoutez dans la préparation de la vanille.

Le chef explique qu'il cuisine aussi une vinaigrette avec du jus de citron et de la vanille, qu'il dépose ensuite sur un tartare de poisson avec la mangue fraîche et de la coriandre.

