Les conseils de Cyril Lignac pour un crumble aux abricots tendres et parfumés

Josiane aimerait "cuisiner des fruits de saison au four et les servir avec un crumble".

"C'est la pleine saison des abricots, du Roussillon ou de la Vallée du Rhône", démarreCyril Lignac. Pour le crumble, on prend 50g de beurre et 50g de sucre. On blanchit et on ajoute 50g de poudre d'amandes, 20g de farine et un œuf. On peut aussi le faire avec de la poudre de noisettes ou de pistaches.

Coupez les abricots en deux. Vous pouvez les mettre entiers dans le four ou les poêler avec un peu de beurre et de miel avec un jus de citron pour les caraméliser. Déposez les abricots au fond du plat. Par-dessus mettez le crumble puis cuisez à 180 degrés pendant 15-20 minutes. "J'ai une préférence pour cuire les abricots d'abord à la poêle, on arrive à apporter de l'acidulé", ajoute Cyril Lignac.

