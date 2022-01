Épiphanie 2022 : d'où vient la frangipane ?

Tous les 6 janvier nous célébrons l'épiphanie, une période qui se prolonge généralement pendant tout le mois de janvier. Cette fête qui réunit chaque année des millions de Français autour d'une galette des rois. Le gâteau est composé soit d'une pâte briochée et de fruits confits (ce que l'on appelle une brioche des rois) soit, plus traditionnellement, d'une pâte feuilletée, d'une crème d'amandes aussi appelée frangipane et la traditionnelle fève qui désigne le roi ou la reine. Savez-vous d'où vient la frangipane au goût si particulier et délicieusement régressive ?

Plusieurs raisons existent. La première est toute simple. Elle aurait été inventée par le comte Cesare Frangipani qui aurait offert la recette de la frangipane à Catherine de Médicis pour son mariage.

Autre explication possible, un botaniste italien appelé Mutio Frangipani aurait donné son nom à un arbre que l’on trouve dans les Antilles, le frangipanier. La crème d'amandes aurait ensuite pris le nom de frangipane car elle dégageait le même parfum que l’arbre. Toutefois, c'est un botaniste français, Charles Plumier, qui a découvert officiellement cet arbre dont le nom scientifique est Plumeria Alba.

Enfin dernière raison invoquée, le marquis Pompéo Frangipani, maréchal de Louis XIII, aurait créé le parfum de la frangipane pour masquer l’odeur du cuir des gants et des souliers. L'odeur de la crème d'amandes étant similaire à celle-ci aurait donc pris son nom.