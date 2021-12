Noël : 4 recettes de Cyril Lignac pour un apéritif gourmand et étonnant

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Et avec elles, le stress de faire les courses, passer les commandes, trouver le champagne et élaborer un menu qui change du quotidien, sans vider son compte en banque.

Avant d'enfiler votre tablier et vous lancer dans la préparation du repas, vous pouvez compter sur Cyril Lignac et ses astuces de chef. Ici, Cyril Lignac dévoile 4 recettes pour un apéritif de Noël gourmand, étonnant et convivial. Pas besoin de piocher dans la même assiette (on respecte toujours les gestes barrières), grâce aux verrines que chacun et chacune peut déguster.

Le chef met l'accent sur des verrines réalisées avec du poisson, un produit star pour les fêtes de fin d'année. De quoi vous faire saliver et réjouir les palais de vos proches. Pour les petits et les grands, pensez aux gougères aux fromages, légères comme des nuages et fondantes à souhait.

1. Verrine de velouté de châtaignes avec une chantilly au gingembre

On achète les châtaignes sous vide, on les met ensuite à cuire avec du lait et un peu de crème. On mixe et au dernier moment, juste à côté on fait une petite chantilly avec des petites écorces de gingembre ou d'orange. Ensuite, on verse la soupe de châtaignes à l'intérieur de la verrine et on met une petite quenelle de crème dessus pour que ça fonde et détende le velouté. La châtaigne peut être remplacée par des champignons de Paris ou du potiron.

2. Verrine de tartare de saumon avec une vinaigrette aux fruits de la passion

Il faut bien mélanger avec de l'huile d'olive et ça nous fait un petit tartare. Cyril Lignac recommande de choisir un saumon d'Écosse, et il est préférable de demander à son poissonnier de désarêter le poisson et de lui enlever la peau, afin de gagner du temps.

3. Verrine de tartare de Saint-Jacques

Pour ce tartare de Saint-Jacques et copeaux de foie gras mi-cuit assaisonné à l’huile d’olive, il faut couper le foie gras en petits dés auxquels on ajoute de l'huile d'olive et du balsamique. Cela marche très bien ensemble les coquilles Saint-Jacques, le foie gras et la pomme verte. Un petit peu de sel et de poivre et le tour est joué !

4. Des gougères au fromage

Commençons par verser 150 g d’eau, 150 g de lait (ou des flocons de lait déshydraté), 4 g de sucre, 4 g de sel fin et 130 g de beurre doux. Vous pouvez aussi mettre du beurre demi-sel, ce qui vous dispense de verser le sel fin. Faites chauffer le tout à feu très doux, c'est important. Hors du feu et d’un coup d’un seul, versez 170 g de farine et remuez. On remet ensuite la pâte sur le feu, jusqu’à ce qu'une légère croûte se forme au fond de la casserole.

Hors du feu, versez votre pâte dans un batteur, remuez et ajoutez petit à petit six oeufs, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien élastique et nacrée. Ensuite, vous avez l'embarras du choix : du comté, du gruyère, pourquoi pas des petits dés de jambon coupés très fin et même de la truffe hachée, c'est Noël !

À l'aide d'une poche à douille, ou simplement d'une cuillère, formez vos gougères sur une petite plaque. On les enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes, et à la sortie, on peut râper encore un petit peu de fromage dessus pour les gourmands.