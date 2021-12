On va s'intéresser à notre repas de fête. Il est depuis quelques années un incontournable et pourtant, il vient d'être détrôné. Le saumon fumé est remplacé de plus en plus par la truite, dont les ventes ont plus que doublé en 10 ans. Moins grasse, moins chère et à l'heure du "fabriqué chez nous", la truite remporte tous les suffrages. RTL s'est rendue en Gironde à Lerm-et-Musset, où sont élevés les poissons.

Dans les bassins en contrebas de la rivière, des dizaines de milliers de truites, les cousines du saumon, leurs premières rivales aussi. "Il y a 27 ans on faisait que de la truite en portions ou 500 grammes. On était à 10, 20 ou 30% de production de grosses truites, aujourd'hui on est à 90%", explique Stéphane, pisciculteur depuis près de 30 ans.

Le déclic, c'est un reportage télé il y a 10 ans sur les substances toxiques contenues dans le saumon. La truite progresse alors de 230%. À 40 kilomètres du bassin, l'usine de la coopérative Aqualand tourne à plein régime. Les poissons de Stéphane et du reste de la région y sont fumés au bois de hêtre. "C'est une vraie fierté. Elle a beaucoup d'atouts, elle est aussi bonne que le saumon et deux fois moins grasse", explique Xavier directeur commercial du groupe.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le variant Omicron pourrait connaître "une croissance rapide en France" et son impact se faire sentir "dans les semaines qui viennent", a alerté lundi le Conseil scientifique.

Justice - Accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineure, le nageur Yannick Agnel a été mis en examen. Selon la procureure de Mulhouse, il "reconnaît la matérialité des faits", mais pas la "contrainte".

Vandalisme - Le Mont Valérien a été vandalisé dans la nuit de ce lundi par une imposante inscription "Anti Pass", avec les deux "s" dessinés pour ressembler au sigle "SS". L'État a décidé de porter plainte.