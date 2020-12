Noël : les conseils de Cyril Lignac pour des coquilles Saint-Jacques délicieuses

publié le 11/12/2020 à 11:56

Un produit incontournable des fêtes de fin d'année. Les coquilles Saint-Jacques vont probablement s'inviter cette année encore dans les assiettes des Français et il existe d'innombrables manières de les préparer. Le chef Cyril Lignac fait le tri pour vous et vous livre ses recettes pour cuisiner ce plat.

Tout d'abord, la façon la plus classique et la plus simple, en gardant la coquille. Demandez au poissonnier de la vider, de l'ébarber et de la nettoyer. Après quoi, il suffit d'une noisette de beurre demi-sel sur la coquille Saint-Jacques et d'enfourner le tout. Autre astuce, faire griller du pain d'épices et l'effriter jusqu'à ce qu'il n'en reste que de la poudre, qu'on pourra mélanger au beurre.

Vous pouvez également la préparer avec une fondue d'endives. Donc, des endives coupées, de l'huile d'olive, vous faites revenir à la poêle. À côté, prenez des clémentines corses pour en extraire le jus, avant de le verser sur les endives. Coupez ensuite ces clémentines pour les ajouter aux endives dès qu'elles sont cuites. Vous avez alors le goût, le fruit, l'amertume, un délice.

Enfin, il est possible de faire plus simple et sans coquille, avec du citron, des agrumes, de l'huile d'olive et un peu de graine de sarrasin dessus. La coquille Saint-Jacques peut se faire sous toutes les formes, en carpaccio ou au four, ce qui donne un joli panel de recettes.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.