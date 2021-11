Les astuces de Cyril Lignac pour un cheese naan facile et fondant

Comment cuisiner facilement un cheese naan ? "C'est vrai qu'on le mange naturellement dans les restaurants indiens, avec de la sauce et des aubergines. Cela peut servir de pain, mais aussi en petite entrée en apéritif", démarre Cyril Lignac.

On prend 500 grammes de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure chimique. "Et on va travailler deux levures. La levure chimique, parce que cela va permettre de faire gonfler à la cuisson et la levure biologique, qu'on peut trouver dans les supermarchés", précise le chef. Ajoutez ensuite la levure biologique déshydratée à votre mélange. Délayez un petit peu avec de l'eau et commencez à pétrir en ajoutant un peu de sel. Ajoutez quatre cuillères à café d'huile neutre, 18cl d'eau et 125g de yaourt liquide. On mélange et on va voir une boule de pâte "très souple". Laissez reposer sur un torchon.

Étalez bien la pâte comme pour une petite crêpe. Tartinez avec de la Vache qui Rit, puis ajoutez sur le dessus une autre pâte qu'on colle avec un peu d'eau. Faites cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile. Laissez colorer et le fromage fondre, pour un résultat délicieux.

