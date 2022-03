Cake, bugnes, crêpes... 6 recettes sucrées de Cyril Lignac pour se régaler

Après une longue semaine, quoi de mieux que de bons plats pour se remonter le moral ? Pour ce week-end, laissez-vous tenter par des douceurs sucrées de Cyril Lignac. Des recettes pour toute la famille à déguster au petit déjeuner, au goûter ou au dessert.

Tout d'abord pour prolonger Mardi Gras, fêté le 1er mars dernier, le chef vous dévoile ses astuces pour réussir des bugnes moelleuses et parfumées à la fleur d'oranger. Si vous avez plutôt envie de vous faire plaisir au petit déjeuner, jetez un œil à la recette de la confiture de poires à la vanille ou de la pâte à crêpes. Cyril Lignac pense aussi aux personnes qui aiment cuisiner avec leurs enfants puisqu'il propose une recette d'un cake marbré à confectionner avec les petites mains.

La gourmandise, le sucre, le chocolat et les fruits de ces 6 recettes auront de quoi vous faire passer un bon week-end et d'oublier, pendant quelques instants, vos soucis et l'actualité peu réjouissante du moment.

1. Un cake marbré à réaliser avec vos enfants

On va prendre 10 jaunes d'œufs, 140g de sucre vanillé que l'on blanchit. On ajoute 13cl de crème liquide, 190g de farine, 4g de levure chimique et on mélange à nouveau en ajoutant 60g de beurre fondu et un peu de fleur de sel. Scindez en deux cette pâte à la vanille et dans l'autre moitié, ajoutez du chocolat fondu ou du cacao.

Dans un moule à cake beurré et fariné, versez un coup de pâte vanille et un coup de pâte chocolat. Mélangez le tout avec une cuillère et enfournez une heure à 165 degrés. Démoulez-le sur une grille et mangez-le tiède.

2. Des bugnes moelleuses pour prolonger Mardi Gras

Pour des bugnes moelleuses, mélangez 250 grammes de farine, avec 30 grammes de sucre, une pincée de sel, et 10 grammes de levure de boulanger. Il faut toujours protéger la levure du sel, car elle n’aime pas le sel. On ajoute 3 œufs et une bonne cuillère à café de fleur d’oranger. On mélange, on pétrit la pâte, cela donne un peu une pâte à brioche.

Quand elle est bien mélangée, on ajoute 165 grammes de beurre, que l’on a sorti du frigo, coupé en petit dés. On pétrit, et on la laisse pousser, à peu près une heure. On dégaze, ensuite, on la met au frais pendant deux heures. Puis on l’étale avec le rouleau. On cuit à 170 degrés. On roule ensuite les bugnes dans le sucre ou on met un zeste de citron frais. Cela donne un petit arôme avec la fleur d’oranger.

3. Une confiture de poires à la vanille pour vos tartines

Versez 500g de poires dans une casserole, 250g de sucre gélifiant, "c'est-à-dire un sucre qui a de la pectine" détaille Cyril Lignac. "En fait la pectine, c'est cette petite gelée naturelle qui va permettre de coaguler et de gélifier la confiture", ajoute-t-il. Ajoutez de la vanille ou de l'abricot ou du rhum.



Faites cuire pendant 20 minutes, puis mixez ou non la préparation. "Tout dépend si vous aimez les petits morceaux dans la confiture", explique le chef. Versez dans des pots stérilisés, fermez-les et retournez-les pendant une journée. Dégustez ensuite votre confiture sur des tartines, des crêpes ou des pancakes.

4. Des profiteroles au chocolat gourmandes à souhait

Pour la pâte à choux, il vous 12.5cl d'eau, autant de lait, 125g de beurre et du sel. Une fois que c'est bien fondu, on ajoute 150g de farine "hors du feu". On dessèche la pâte et à côté, dans un petit batteur, on ajoute 4 œufs. On poche la pâte sur la plaque, "et maintenant on peut faire un petit craquelin pour réguler la poussée du chou".



Le craquelin c'est cette petite pâte un peu sucrée que l'on retrouve sur les choux. On le réalise avec 100g de farine, 100g de cassonade, 100g de beurre, "cela nous fait une pâte qu'on étale finement à l'emporte-pièce sur le chou avant cuisson", explique Cyril Lignac. Vous pouvez ensuite fourrer vos choux avec de la chantilly et ajouter du chocolat par-dessus ou les fourrer avec de la glace vanille et de la sauce chocolat.

5. Des pommes au four fondantes

Faites blanchir 25g de beurre et 25g de sauce. Ajoutez de la poudre d'amandes ou de noisettes, un peu de farine, un œuf et on va préparer notre farce avec des pralines roses. Videz les pommes et farcez les fruits avec ce mélange de crèmes d'amandes. Ajoutez un peu de beurre par-dessus. Mettez de l'eau au fond du plat "pour avoir un peu de vapeur", détaille le chef. Faites cuire pendant 20 minutes à 180-190 degrés. "Les pommes vont ramollir et on aura le goût de la crème d'amandes. Ajoutez un zeste de citron sur les pommes à la sortie du four", conclut Cyril Lignac.

6. Des crêpes dorées pour le petit déjeuner

Pour la pâte : prenez 2 œufs avec 20g de sucre. Battez le tout et ajoutez 80g de farine. Mélangez pour obtenir une pâte assez consistante. Au fur et à mesure ajoutez 25cl de lait, 15g de beurre fondu demi-sel. Pour la suite, prenez la moitié de la pâte pour des crêpes au chocolat avec 10g de cacao et dans l'autre partie de la pâte, mettez de la vanille, du rhum et de la fleur d'oranger.



Pour les "assaisonnements", vous pouvez mettre des bananes, de la pâte à tartiner et de la chantilly. "Vous n'êtes pas obligé de laisser reposer la pâte à crêpes", conseille Cyril Lignac, "Je les fais en direct", conclut-il.