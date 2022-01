Les astuces de Cyril Lignac pour réaliser une brioche aux fruits confits

Margaux, qui habite dans le Morbihan, voudrait connaître une recette pour préparer sa propre brioche aux fruits confits. Pour faire une bonne pâte à brioche, Cyril Lignac vous guide. Il vous faut : 280 grammes de farine, 30 grammes de sucre, 6 grammes de sel fin et un sachet de levure de boulanger. On pétrit, on ajoute 3 œufs petit à petit pour obtenir une pâte homogène.

Il faut bien pétrir au moins 10 minutes un peu plus fort pour que la pâte se décolle des parois, puis ajouter 225 grammes de beurre pommade et pétrir 5 minutes. On réserve ensuite une heure à température ambiante. Divisez ensuite en boules, incorporez les fruits confits, de la fleur d'oranger et réservez au frais 12 heures.

Dans un plat en couronne, on dépose les boules côte à côte. On fait pousser les brioches sur une plaque 25 minutes dans un four chauffé à 30°C puis éteint. Sortez-les, montez le four à 165°C, dorez les brioches, et enfournez 20 minutes.