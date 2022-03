Les astuces de Cyril Lignac pour un bœuf bourguignon traditionnel et savoureux

Ce 1er mars, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour réussir le bœuf bourguignon, un classique de la cuisine française.

Épluchez des oignons que vous faites revenir avec des carottes et un bouquet garni. "Moi, j'aime bien mettre aussi un petit peu de lardons ou de lard paysan pour parfumer", explique Cyril Lignac. Ensuite, faites revenir la viande (demandez à votre boucher des morceaux qui cuisent longtemps) et mouillez avec du bouillon "et bien entendu on ajoute des champignons".

Ajoutez du vin de Bourgogne dans la préparation et laissez mijoter. "Ce qui est bon avec les ragouts et le bœuf bourguignon c'est qu'il faut que ça cuise tout doucement dans la cocotte en fonte. Plus ça va cuire et plus on avoir de la viande moelleuse", note le chef. "J'aime bien aussi mettre un peu de jus d'orange dans la préparation pour avoir de l'acidité", poursuit-il. On accompagne le bœuf bourguignon de pommes de terre ou des tagliatelles. "Ou on le mange tout simplement avec des légumes", ajoute Cyril Lignac.

