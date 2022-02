Chandeleur 2022 : Cyril Lignac dévoile sa recette inratable de crêpes

En ce 2 février, c'est la Chandeleur. Cyril Lignac dévoile à cette occasion des recettes pour des crêpes légères et savoureuses. "Alors, au petit déjeuner, on peut se faire des crêpes", démarre le chef face à Yannick Jadot sur RTL.

Pour la pâte : prenez 2 œufs avec 20g de sucre. Battez le tout et ajoutez 80g de farine. Mélangez pour obtenir une pâte assez consistante. Au fur et à mesure ajoutez 25cl de lait, 15g de beurre fondu demi-sel. Pour la suite, prenez la moitié de la pâte pour des crêpes au chocolat avec 10g de cacao et dans l'autre partie de la pâte, mettez de la vanille, du rhum et de la fleur d'oranger.

Pour les "assaisonnements", vous pouvez mettre des bananes, de la pâte à tartiner et de la chantilly. "Vous n'êtes pas obligé de laisser reposer la pâte à crêpes", conseille Cyril Lignac, "Je les fais en direct", conclut-il.

