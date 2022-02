Chandeleur 2022 : pourquoi les crêpes peuvent changer votre vie ?

On fait traditionnellement des crêpes le 2 février, jour de la Chandeleur, appelée autrefois Chandeleuse, car c’est la fête des Chandelles.

À l’origine, c'est une fête païenne de la Rome Antique en l’honneur du Dieu Pan qui n’est pas le Dieu de la chasse, mais des bergers, des troupeaux et de la fécondité, ce qui explique son apparence mi-homme, mi-bouc. On le célébrait en se baladant la nuit dans les rues avec des flambeaux, en allumant des chandelles chez soi et en faisant des crêpes. C’était un rite de sortie de l’hiver. Ce qui explique les crêpes, car au début de février, les jours commencent à rallonger, c’est le retour de la lumière et du soleil. Le soleil qui est rond et doré comme une crêpe ! Voilà la crêpe c’est un symbole.

Et d’ailleurs, des symboles et des croyances, la crêpe en a d’autres. Par exemple, les paysans étaient persuadés que s’ils ne faisaient pas de crêpes à la Chandeleur et n’en conservaient pas certaines dans une armoire, la prochaine récolte de blé serait mauvaise.

De même pour s’assurer la prospérité, il fallait faire sauter la première crêpe de la main droite en tenant une pièce d’or dans la main gauche sans la faire tomber. On roulait ensuite la pièce dans la crêpe et on la mettait au-dessus de l’armoire. Et à la Chandeleur suivante, on la récupérait et offrait la pièce au premier pauvre croisé.

Même l’amour était concerné par les crêpes : si les jeunes filles célibataires réussissaient à faire sauter six crêpes d’affilée et à les faire retomber à chaque fois dans la poêle, elles étaient assurées de trouver l’amour et de se marier dans l’année.

