Les infos de 12h30 - Carburant : qui va verser l'indemnité inflation de 100 euros ?

38 millions de Français vont pouvoir bénéficier de l'indemnité inflation, annoncée ce jeudi 21 octobre par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix de l'essence et plus largement la hausse de l'inflation. Ce qu'on sait déjà, c'est que nous sommes loin d'un versement simple, que les ministères enchaînent encore les réunions et que bon nombre d'administrations en ont déjà des sueurs froides.

Pour les 11 millions de salariés qui touchent moins de 2.000 euros, ces 100 euros seront bien versés par votre entreprise fin décembre et les entreprises se feront rembourser. Pour les demandeurs d'emploi, si vous n'avez pas du tout travaillé ce mois-ci, c'est Pôle Emploi qui versera ces 100 euros autour de début janvier.

Mais petite précision du ministère du Travail, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez un peu travaillé en novembre, c'est votre entreprise où vous avez travaillé qui vous indemnisera. Les fonctionnaires, eux, auront leur prime début 2022. Les retraités toucheront également cette prime uniquement si vous touchez moins de 1.943 euros de pension nets et ce pas avant le mois de février.

Le pompon de la tuyauterie impossible revient aux 500.000 salariés employés par des familles comme les nounous ou les aides de ménages : si vous êtes employé en Cesu et déclaré à l'administration, vous aurez ces 100 euros versés automatiquement. En revanche, si vous avez plusieurs employeurs en Cesu, en Pajemploi ou autres dispositifs, impossible à dire. Peut-être que chaque famille va verser un bout de prime chacune. À moins d'un miracle administratif, ça va être une usine à gaz.

À écouter également dans ce journal

Grève SNCF - Pour ceux qui ont choisi de prendre le train pour partir pendant ces vacances de la Toussaint, attention aux grèves de la SNCF. Un TGV Atlantique sur 10 est annulé ce vendredi 22 octobre. Samedi, la direction promet une amélioration avec 8 trains sur 10 en circulation.

Automobile - Renault va produire 500.000 voitures de moins que prévu cette année, conséquences de la crise sanitaire et de la pénurie de composants. Une baisse qui représente 13% de sa production. "Il y a une crise mondiale et on n'en voit pas tellement la fin", réagit le porte-parole de la Plateforme française de l'automobile (PFA).

Coronavirus - Sur le plan sanitaire, le nombre de cas de Covid repart à la hausse : plus de 5.000 nouveaux cas par jour. Mais pas de quoi s'inquiéter selon Alain Fisher, invité de RTL ce vendredi 22 octobre. "On est dans un contexte de début de la phase hivernale, on sait que cela est favorable au virus", a-t-il affirmé, "mais on ne devrait pas avoir de vague importante si les gens continuent d'appliquer les gestes barrières".