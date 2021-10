Les infos de 5h - SCNF : le trafic perturbé dès ce vendredi midi par une grève sur l'axe Atlantique TGV

Crédit : Marie Magnin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ce devait être un début de week-end insouciant et léger avec le début des vacances de la Toussaint, mais pour ceux qui ont prévu de prendre le TGV Atlantique, ce sera plutôt la galère puisque 3 syndicats ont déposé un préavis grève à la SNCF. Ils demandent une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail.

Les gares vont donc être extrêmement affectées, même si ce vendredi sera un peu moins difficile que ce week-end. Comptez 1 train annulé sur 10, 1 train sur 3 samedi et dimanche. Cet appel à la grève court d'ailleurs de ce vendredi midi à lundi midi et concerne les TGV Inoui et les trains Ouigo.

Chaque client concerné est d'ailleurs normalement contacté par la SNCF afin de l'informer sur la circulation de son train. Il peut soit, échanger son billet pour une autre date sans frais supplémentaire, soit se faire rembourser. On rappelle que cette grève ne concerne que l'axe Atlantique et les trains qui vont vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou encore l'Occitanie.

