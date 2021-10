Grippe : Alain Fischer alerte sur un "risque d'épidémie sévère" pour cet hiver

L’épidémie de Covid-19 a fait oublier les risques posés par un autre virus qui revient tous les ans : la grippe saisonnière. Au micro de RTL, Alain Fischer, en charge de la stratégie vaccinale du gouvernement, a évoqué un "risque d’épidémie sévère", alors que "l’immunité collective contre la grippe est plus faible".

Le port du masque et les confinements ou couvre-feux successifs ont fortement limité le nombre de grippes lors de l’hiver 2020-2021. La campagne de vaccination anti-grippale est lancée ce vendredi 22 octobre. "La grippe saisonnière peut aussi tuer", a rappelé le médecin, qui souligne qu'une "double épidémie" avec la Covid-19 "serait plus que l'addition des deux."

Alain Fischer a également rappelé qu'il était possible, pour les personnes éligibles, de recevoir leur vaccination anti-grippale et leur dose de rappel contre la Covid-19 le même jour. Pour l'instant, celle-ci peut être reçue par les personnes de plus de 65 ans ou à risque. Un élargissement à la population générale n'est à ce stade "pas d'actualité", assure l'immunologue.