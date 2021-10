Chômage : comment obtenir l'aide de 1.000 euros si vous êtes demandeur d'emploi

Dès ce vendredi 8 octobre, une aide de 1.000 euros sera octroyée aux chômeurs de longue durée qui suivent une formation avec promesse d'embauche. C'est l'annonce faite par Élisabeth Borne en vue d'inciter les chômeurs de longue durée à se diriger vers des secteurs qui recrutent.

La moitié de cette prime sera accordée en début de formation et le reste sera versé à la fin. "On veut (...) que les demandeurs d'emploi puissent bénéficier" de la "très bonne dynamique de la reprise", a souligné la ministre sur BFM Business. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les chômeurs de longue durée devront suivre une formation en entreprise qui promet une embauche.

Pour obtenir cette aide, il faut être un demandeur d'emploi de longue durée et être inscrit dans un pôle emploi de proximité. Ainsi, les pôles emploi peuvent proposer des formations en entreprise sur les métiers qui recrutent avec une promesse d'embauche à la clé. C'est l'inscription à ces formations qui donnera lieu à la prime de 1.000 euros annoncée par Élisabeth Borne.

Aujourd'hui, de nombreux secteurs mettent en avant des intentions de recrutement en hausse. Ainsi, Pôle Emploi prévoit 2,7 millions de projets d'embauches en 2021. Pour savoir quels secteurs pourront proposer des offres de formations avec promesses d'embauche, voici les secteurs qui recrutent.

Le secteur des soins à la personne

Nadège Plou, directrice des ressources humaines de Korian France, était invitée au micro de RTL le 6 mai dernier. Celle-ci expliquait que son secteur était à la recherche des personnes qui ont "envie" d'aider les plus fragiles même si elles n'ont pas forcément les compétences dans ce domaine.

"Le but est de trouver des personnes qui ont envie de s'occuper des personnes fragilisées", explique Nadège Plou. Dans un secteur en tension, avec 60.000 postes à pourvoir chaque année, les opportunités ne manquent pas. Pôle Emploi prévoit 1 million de projets de recrutement dans le secteur des soins à la personne, soit plus d'un tiers des créations de postes.

Le secteur de la construction

Depuis 2015, le secteur du BTP est à la recherche de main d'œuvre. Après un ralentissement en 2020, les intentions de recrutement sont reparties à la hausse avec +22% en 2021.

En effet, on remarque une baisse de candidatures pour le recrutement dans les entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. Une baisse qui s'observait déjà sur le baromètre annuel de l’Union des entreprises de proximité (U2P) publié le 4 septembre 2018 en partenariat avec l’institut I+C.

Le secteur de la restauration

C'était l'une des inquiétudes des acteurs de l'hôtellerie avec l'arrivée du coronavirus : ne pas arriver à trouver de nouveaux salariés après la crise. Le 20 avril dernier, RTL expliquait le phénomène de "l’évaporation des salariés" pendant la crise sanitaire. Les professionnels du secteur estimaient alors qu’il allait leur manquer 110.000 salariés.



Quelques mois plus tard, la situation se confirme puisqu'il y aurait plus de 100.000 emplois à pourvoir en hôtellerie-restauration en France comme le rappelait François Lenglet le 6 octobre. Par ailleurs, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, l’UMIH, vient de déposer une demande d'augmentation de salaire de 9% dans les négociations sociales qui se profilent. Une négociation syndicale qui pourrait rendre le secteur plus attractif.