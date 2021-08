Automobile : qu'est-ce que les semi-conducteurs, dont la pénurie paralyse le secteur ?

Les temps sont durs pour les constructeurs automobiles et fournisseurs. En effet, ces derniers sont toujours confrontés à des problèmes d'approvisionnement, et en particulier des semi-conducteurs. Certaines usines sont complètement à l'arrêt.

4.500 salariés du site Toyota Onnaing, près de Valenciennes, devaient initialement reprendre le travail ce lundi 23 août. Toutefois, en raison d'une pénurie de matière première, la direction les a informés d'un report de la rentrée. "Certains producteurs de semi-conducteurs basés en Asie sont confrontés à la crise sanitaire, contraints de stopper leur production (...) et mettent en difficulté nos fournisseurs européens, qui ont besoin de ces fameux composants pour nous ravitailler. Aujourd'hui malheureusement, les quantités sont insuffisantes pour nous permettre de produire normalement", a justifié un porte-parole de la direction du site d'Onnaing.

Ainsi, tous les salariés sont en chômage partiel jusqu'à la nouvelle date de reprise, le 6 septembre. Même son de cloche chez le constructeur allemand Volkswagen, qui a annoncé que sa plus grande usine n'allait reprendre la production que de manière limitée après les congés annuels. Audi a de son côté prolongé d'une semaine les congés annuels dans deux de ses usines.

Tous les constructeurs risquent d'être touchés par la pénurie

Pour Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuilles chez Mirabaud France, tous les constructeurs vont être touchés par cette pénurie de semi-conducteurs, toutefois, "les valeurs automobiles ne réagiront pas de la même manière car les groupes n'ont pas tous la même stratégie, ni capacité, d'adaptation de la production".

À l'origine de ce ralentissement de la production, allant dans certains cas jusqu'à l'arrêt, les semi-conducteurs : des composants électroniques, placés notamment dans les tableaux de bords des voitures. En effet, les semi-conducteurs permettent aux GPS, essuie-glaces ou encore clignotants de fonctionner correctement.

Ils sont indispensables à la fabrication de matériel informatique, d'objets connectés et des véhicules. Début août, le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon, qui figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de puces électroniques, a fait état de stocks à leur "plus bas historique", estimant que la pénurie de puces devrait se prolonger jusqu'en 2022.