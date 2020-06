Idée vacances en France : la cité de l'espace à Toulouse

publié le 09/06/2020 à 12:41

La cité de l'espace vient de rouvrir ses portes à Toulouse. Pour l'instant uniquement les vendredi, samedi et dimanche, elle devrait être accessible probablement tous les jours de la semaine cet été.

"Voyagez sans limites " annonce la cité de l'espace et il faut dire qu'elle vous amène à parcourir l'univers. Dans le parc de 4 hectares de la cité, le public est très souvent fasciné par la fusée Ariane 5 grandeur nature : 53 mètres de haut. "C'est extrêmement impressionnant", souligne Jean-Baptiste Desbois le directeur de la cité de l'espace "surtout lorsque vous êtes au pied de la fusée, où l'on mesure toute la puissance nécessaire pour s'arracher de la gravité terrestre et s'élever vers l'espace".

Cet été la lune sera de nouveau à l'honneur. On peut découvrir le module lunaire à la taille réelle, qui a permis à l'homme de se poser sur la lune le 21 juillet 1969. Il y a aussi l'exposition dédiée au satellite de la Terre où le public est invité à marcher sur la lune, avec cette image sublime de la Terre observée depuis la surface lunaire. L'expo sensibilise les visiteurs à l'environnement lunaire, avec par exemple un test d'apesanteur, le public peut mesurer notamment le poids d'une pelle sur la terre puis sur la lune où elle est 6 fois moins lourde.

Un voyage hors du temps et des frontières

Dans cette amiance lunaire le public se sent beaucoup plus léger, la tête complètement ailleurs : "On a vraiment le sentiment de marcher sur la lune, sur les pas de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, on est très loin de Toulouse, l'évasion est totale, c'est incroyable", se réjouissent Emeline et Amélie deux visiteuses de Caen.

Deux étages plus haut voici une pierre lunaire, "c'est une invitation au voyage dans le temps, cette pierre a 3,5 milliards d'années, cela fait rêver on est presque dans la métaphysique", raconte Jean-Baptiste Desbois qui ne se lasse pas d'observer cet objet.

Au planétarium de la cité c'est un voyage aux confins de l'univers qui amène le public à des milliers d'années lumière de la terre. Au cœur de cet environnement "il serait bien surprenant qu'il n'y ait pas de traces de vie quelque part" : c'est le prolongement philosophique d'Arnaud Caron, animateur astronome.

Cet été la cité de l'espace à Toulouse vous invite à voyager... sans aucune limite.

