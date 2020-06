Idée vacances en France : Saint-Omer et son marais audomarois

publié le 04/06/2020 à 11:55

Nous partons sur l’eau ce matin, direction la région de Saint-Omer et son marais audomarois, à la rencontre des derniers fabricants de bateaux traditionnels qui font la visite. Le marais audomarois s'étend sur plus de 37 km2 et couvre 15 communes du Pas-de-Calais et du Nord.

À bord d’une "escute" ou d’un "bacôve", ces grandes barques en bois, nous partons des faubourgs de Saint-Omer, pour s’enfoncer à fleur d’eau en pleine nature dans un dédale de canaux où l’on croise toutes sortes d’oiseaux, des canards qui font leur nid. Rémi Colin, petit fils de maraîcher, est un enfant du marais, un "faiseur de bateaux" c’est d’ailleurs le nom de son entreprise.

"Ce marais a finalement une histoire assez incroyable. C'est l'histoire de nos familles, de ces maraichers qui vont avoir accès à leurs maisons qu'en bateau. Ça paraît finalement sauvage même si tout a été créé par l'homme. 3.700 hectares, 700 kilomètres de canaux en tout. Quand on navigue le paysage change en fonction de l'habitation, de la culture. On va avoir sur le parc naturel des zones qui sont totalement de roseaux, pour faciliter le nichage de certains oiseaux", indique le "faiseur de bateaux".

Mesures de distanciation dans les bateaux

Ancien marécage transformé par l’homme au Moyen-Âge, ce territoire de l’Audomarois a acquis une notoriété pour sa culture de choux-fleurs. Une trentaine de familles de maraichers profitent de ces terres exceptionnelles. C'est le cas de Loïc Boulier, agriculteur Bio, breton d’origine, séduit par la région : "Ici on peut voir des tomates, des aubergines, on a un peu de choux-fleurs, des artichauts aussi qui est l'une des cultures du marais exceptionnelle. On a un éco-système surtout, c'est foisonnant de vie, très riche au niveau de la faune, de la flore, les insectes, il y a des plantes aquatiques, et moi dans mon travail j'ai besoin que ce soit vivant".

Dans le contexte "post Covid-19, les visites ont été aménagées. À bord de ces embarcations, équipées de moteur électrique, en plein air, tout est sécurisé, avec du marquage pour les distances. Cela n’enlève pas, bien au contraire, le charme bucolique de la balade "On est sur un bateau traditionnel, on a décomposé les places assises pour que lorsqu'il y a deux foyers qui arrivent, ils soient séparés d'un mètre dans le bateau, on sent que tout le monde est plus zen. Pour faire le tour du marais il faut plusieurs jours, on peut se perdre donc on a des plans nous pour les gens quand ils partent en barques libres, qui sont bien clairs avec des photos, on récupère tout le monde", rassure Rémi Colin.

De retour à l’atelier, vous pourrez aussi découvrir ce savoir-faire des charpentiers qui conçoivent ou rénovent ces bateaux en bois. L’an prochain, ils vont faire des embarcations pour le château de Versailles. Ils sont en tout cas très fiers de nous faire découvrir ce marais, paisible, avec une nature préservée.

Le marais audomarois couvre une surface de 37 km2. Il s'agit de la plus vaste zone humide de la région. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 04/06/2020
Rémi Colin, artisan guide des "faiseurs de bateaux" Crédits : Franck Antson / RTL | Date :
Loïc Boulier, agriculteur bio, un des maraîchers installés sur le marais Crédits : Franck Antson / RTL | Date :
L'atelier de fabrication et de rénovation des bateaux traditionnels en bois Crédits : Franck Antson / RTL | Date :