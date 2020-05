Idée vacances en France : la vallée de Méribel et la réserve de Tuéda

publié le 29/05/2020 à 10:29

La vallée de Méribel en Savoie n'est pas uniquement une piste de ski, ce sont aussi des paysages incroyables extrêmement préservés, comme la réserve de Tuéda, au-dessus de Méribel, avec son sentier botanique, sa faune et sa flore exceptionnelles. "C'est un paysage de montage, avec un lac, explique Eric Bodin, agent de l'Office national des forêts. La particularité de la réserve de Tuéda est la présence de la linnée boréale. C'est une plante très rare en France, restée présente au retrait des glaciers. Ce sont des petites clochettes blanches, avec des reflets rosés."

Au hasard de la balade, on peut aussi croiser le tétras lyre et entendre son chant très particulier au moment de la saison des amours. "On a un couple d'aigles royaux qui niche depuis des années au fond de la vallée de Tuéda, ajoute Eric Bodin. On peut avoir la chance de la voir, surtout en fin de matinée, quand les courants commencent à être ascendants." On peut encore citer les marmottes, qui crient tout le temps. "Un petit paradis", confie l'agent de l'ONF.

On peut aussi, un peu avant le Tour de France qui y fera étape le 16 septembre, gravir le col de la Lose, au-dessus de Méribel. La route a été récemment goudronnée. "C'est une voie verte, uniquement ouverte aux vélos, explique Sylvain Aymoz, de l'Office du tourisme. Elle fait sept kilomètres au départ de Méribel, de la station, et arrive à 2.304 mètres. On traverse les alpages. Au sommet, il y a une vue imprenable sur le Mont-blanc." Pour les familles, il est possible de gravir ce col avec un vélo électrique.

Pour terminer une belle journée au milieu des montagnes, rien de tel que d'admirer un coucher de soleil sur les sommets. "On s'installe sur une butte qui nous permet de voir un panorama exceptionnel, raconte Nicolas Tavernier, accompagnateur en montagne. On voit tous les hauts sommets de la Vanoise. A un moment, le soleil se couche. On a le Mont-Blanc qui prend des couleurs extraordinaires, ainsi que les sommets de la Vanoise." Et pour terminer la journée, rien de telle qu'une fondue traditionnelle au reblochon arrosé d'un vin de Savoie.

Photo de la route du Col de la Loze. Un col situé au-dessus de Méribel et qui sera l'attraction du prochain Tour de France. Cette route est réservé aux cyclistes. Elle est interdite aux voitures Crédits : DR | Date : 29/05/2020

Photos de touristes, dans le col de la Loze, au milieu des alpages et des tarines, célèbre race de vaches savoyardes Crédits : DR

La Linnée Boréale, plante rare et protégée visible dans la réserve naturelle de Tuéda, au-dessus de Méribel-Mottaret. Crédits : DR

Nicolas Tavernier, accompagnateur de montagne qui amène les touristes découvrir le coucher de soleil sur les sommets Crédits : Serge Pueyo/RTL

Photo d'une marmotte de la réserve naturelle de Tuéda Crédits : DR

Photo de la réserve naturelle de Tuéda, au-dessus de Méribel-Mottaret Crédits : Serge Pueyo/RTL