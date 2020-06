Idée vacances en France : l'ascension du Puy du Pariou et le Mont-Dore

publié le 05/06/2020 à 09:29

Un grand bol d'air direction l'Auvergne. La région des volcans devrait voir de nombreux touristes passer quelques jours de vacances dans une région où les grands espaces sont légion, bien loin de la promiscuité des bords de mer.

Chaussez vos chaussures de randonnée et rendez-vous en plein coeur des volcans pour une randonnée à couper le souffle. L'objectif, c'est l'ascension du Puy du Pariou, un volcan aux cratères parfaits, à 1.200m d'altitude. Sur le sentier, Julien 25 ans est sur son VTT avant de très vite poser le pied à terre. La montée assez raide aura eu raison de sa volonté : "Il se mérite. Dès qu'on arrive là-haut, on a la super vue, on ne lâche rien", s'extasie le jeune homme.

L'effort qui va vous prendre entre 30 et 45 minutes en vaut la chandelle. Au sommet, c'est une vue à 360 degrés sur la Chaîne des Puys, classée au patrimoine mondiale de l'Unesco. À 30km de là, dans le massif du Sancy, le Mont-Dore a retrouvé ses amateurs de grands espaces. Ce couple est venu marcher une demi-journée : "On respire, on voit de belles choses, des fleurs magnifiques. C'est vrai qu'en Auvergne, on est gâté".

La tendance est-elle à l'optimisme pour l'été à venir ?

À Mont-Dore Aventures, une structure qui propose des parcours dans les arbres, du canyoning, ou encore de la via ferrata, grâce au beau temps et au déconfinement, les réservations ont repris. "Il y a des gens qui vont redécouvrir le massif du Sancy. On a de bons espoirs, on a tous besoin de sortir, de se faire plaisir", précise la gérante.

Même soulagement du côté de la ferme de Guéry, à 1.200m d'altitude, où Cédric loue une yourte isolée au beau milieu d'un pré avec une vue imprenable sur le massif du Sancy. "C'est l'accès à la nature tout de suite. Un moment de calme, de repos. Un moment où on va se retrouver en couple, en famille, entre amis", ajoute le propriétaire.

Si les conditions météorologiques sont au rendez-vous cet été, l'Auvergne a tous les atouts pour réunir le plus grand nombre de vacanciers amoureux de nature.