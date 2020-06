Idée vacances en France : le lac de Madine en Lorraine

publié le 10/06/2020 à 21:15

Aujourd'hui direction le Parc Naturel Régional de Lorraine, à la découverte du lac de Madine, dans la Meuse entre Metz, Nancy et Bar-le Duc. La Madine, ce n’est pas la mer, ce n’est pas l’océan, mais ce n'en est pas loin. Une étendue d’eau de 1.100 hectares, 20 kilomètres de berges aménagées pour faire du vélo ou des randonnées, et tout autour : la nature !

Des prés, des forêts, le tout classé Natura 2.000. Installé dans un transat face au lac, Vincent Pouilleux, du pôle restauration détaille un joli programme : "On est juste en face d'un port où on a quand même 300 bateaux, où les plaisanciers viennent même y dormir. Ensuite, vous avez sur le même port un bateau promenade, vous avez une plage magnifique, du pédalo, du canoë à faire, vous avez de la pêche, des manèges, des jeux pour les enfants, un bar glacier avec du snacking. On a un accrobranche basé sur la nature puis là-bas vous avez aussi un pôle de location de vélo. C'est tout à fait en miniature ce que vous retrouvez dans le sud, mer et montagnes".

Le lac de Madine propose de nombreuses activités aquatiques. Crédit : Lac de Madine

Alors montagne surtout, car au loin à quelques kilomètres ce sont des collines et la butte de Montsec qui abrite un mémorial de soldats américains. De quoi ravir petits et grands qui trouveront facilement leur bonheur avec une distanciation physique assurée !



Initialement une réserve d'eau pour la ville de Metz

Pour les séjours et vacances, plusieurs centaines de logements sont disponibles. Oubliez le béton des hôtels ou des immeubles : "En camping on a 300 places, on a des aires de camping-car qui sont viabilisés et qui ont accès à l'électricité et toutes les commodités. On a également de l'hébergement insolite avec des roulottes qui sont complètement immergés dans la forêt. On a aussi 30 gîtes et un centre d'hébergement collectif pour les groupes, les associations et les sportifs", précise Materne Haligenstein, directeur général du syndicat mixte de Madine.

Et pour la nourriture, beaucoup de produits du terroir et des vignes ! Mais le lac de Madine n’a pas toujours été un endroit touristique. Initialement, ce lac était une réserve d’eau pour la ville de Metz, notamment parce que la Moselle était très polluée. Les politiques de l’époque ont donc tenté de trouver une solution comme l’explique Sylvain Denoyelle, maire de Nonsart, l’une des communes sur lesquelles est situé le lac : "Il y a une cinquantaine d'année, les Mosellans se sont tournés vers Madine, où on avait une zone marécageuse. À l'époque, l'idée était une réserve d'eau de 400 hectares, il y a eu des moyens supplémentaires pour faire passer la superficie de 400 à 1.100 hectares d'eau. Aujourd'hui c'est toujours une réserve d'eau mais le tourisme est présent".

Si vous allez à Madine, rendez-vous près du port. Le bruit du vent dans les cordages et sur les mâts des bateaux est tout simplement magique.