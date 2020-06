Idée vacances en France : la Vallée des Aldudes

publié le 08/06/2020 à 13:17

Pour arriver dans la Vallée des Aldudes, une route d'une vingtaine de kilomètres sur la D948, à la sortie de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Un périple dans une vallée encaissée à la végétation luxuriante, on longe un torrent, on croise d'anciennes mines d'or et on arrive chez Catherine. Elle est originaire de Belgique et a découvert la Vallée il y a 30 ans, depuis elle n'en est jamais repartie : elle est tombée littéralement amoureuse de ce petit pays.

"Le paysage est impressionnant, il y a de magnifiques balades pédestres à faire, faciles pour les familles. Notre Everest à nous c'est le mont Adi, 1.453m je pense". La Vallée des Aldudes se divise en trois petits villages pour 1.000 habitants.

La nature n'est pas le seul atout de cette vallée, la gastronomie y tient également une part très importante : on est au pays basque. Partout, des producteurs de fromages mais aussi des confituriers, sans oublier une pisciculture avec une truite d'exception, mais la star c'est Pierre Oteiza, un charcutier.

Le Kintoa : le goût des Aldudes

C'est lui qui a fait renaître la race du cochon basque dans la vallée. Son nom : le Kintoa. "Il a la tête noire et le dessus du jambon noir, le corps blanc. Il y en a d'autres qui ont de grosses tâches sur le dos". Un cochon qui vit en quasi-liberté dans la montagne, où nous conduit Pierre dans son petit utilitaire blanc.

Sur la route, on passe devant la ferme familiale où vit Pierre. Au sommet, on domine une multitude de collines vertes et arrondies et au loin on distingue le col de Roncevaux, en Espagne, où tomba Roland le neveu de Charlemagne en 778. La tradition veut qu'en redescendant la montagne, on déguste ce fameux jambon Kintoa "C'est un jambon qui est très persillé, la couleur rouge-noir... quand on le goute une fois on s'en souvient", décrit Pierre Oteiza.

Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir ce lieu secret, sachez qu'il existe une quinzaine de gîtes et maisons d'hôtes, pour vous accueillir dans cette magnifique Vallée des Aldudes.

